Liberação total da RS-118 em Gravataí é adiada para o segundo semestre

A liberação total da RS-118, em Gravataí, no trecho próximo à freeway, foi adiada. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) alterou o prazo de entrega da pista no sentido Viamão–Sapucaia do Sul, que estava previsto para ocorrer até o final de junho. Agora, a estimativa é para o segundo semestre.

Com o bloqueio gerado pelas obras, motoristas devem fazer o desvio pela via lateral, o que gera congestionamentos diários. Apesar disso, nos últimos meses a retensão diminuiu.

No início do ano, uma intervenção embaixo da freeway gerou filas que chegavam a seis quilômetros entre Alvorada e Gravataí. No último mês foi possível liberar espaço no trecho, desafogando o fluxo. A pista no sentido contrário, de Sapucaia do Sul para Viamão, está liberada desde abril.

As obras no trecho incluem a construção de um viaduto no cruzamento da RS-118 com a Avenida Centenário, iniciadas em 2022. O cronograma já foi adiado três vezes. A última previsão de conclusão dada pela autarquia é para setembro deste ano. O Daer aponta, no entanto, que mais perto do prazo terá informações mais precisas sobre a finalização da obra.

As obras no trecho incluem a construção de um viaduto no cruzamento da RS-118 com a Avenida Centenário. Guilherme Milman / Agencia RBS