Imagens mostram veículo em que estaria suspeito de matar caminhoneiro com pedrada na BR-386

Caso aconteceu no dia 11 de junho, em Lajeado. Marcio Steiner / Rádio Independente

A Polícia Civil investiga a morte de Lozival do Rosário Nascimento, 48 anos, ocorrida em 11 de junho, após ele ter sido atingido por uma pedra de concreto enquanto dirigia um caminhão na BR-386, em Lajeado, no Vale do Taquari.

A CCR ViaSul cedeu imagens das câmeras de segurança da rodovia, que mostram um veículo passando pelo local no momento da ocorrência. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Huberto Roerigh, o principal suspeito de ter atirado a pedra — de 12 quilos — estaria dentro desse automóvel.

As gravações mostram um carro branco (veja a imagem abaixo) se deslocando pela rodovia por volta das 4h30min, mesmo horário em que o motorista foi atingido. A polícia ainda trabalha para identificar o modelo, a placa e o condutor desse veículo.

— Pedimos colaboração da população para identificarmos o veículo e seu condutor — pediu o delegado.

Carro branco em que estaria o suspeito de ter atirado a pedra é visto transitando pela BR-386. CCR ViaSul / Divulgação

O ataque aconteceu no km 339 da rodovia. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no Hospital Bruno Born, em Lajeado.

De acordo com a empresa em que Lozival trabalhava, a Rodo W Transportes, de Casca, no norte do Estado, a vítima morava em Passo Fundo com a esposa e os filhos.

Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias exatas do crime ainda estão sendo apuradas. A partir da identificação do suspeito, será possível determinar se houve premeditação.

Informações sobre o veículo ou qualquer detalhe que possa auxiliar na investigação podem ser repassadas de forma anônima à Polícia Civil.

Em um dos trechos, carro para em cima de um viaduto. CCR ViaSul / Divulgação