Idoso morre atropelado enquanto conduzia carroça em Mato Leitão

Um idoso de 71 anos morreu atropelado na noite desta quarta-feira (23) em Mato Leitão, no Vale do Rio Pardo. Ele era condutor de uma carroça , tracionada por dois bois , que foi atingida por um carro.

De acordo com a Brigada Militar, o acidente ocorreu por volta das 19h na Estrada Santo Antônio, no interior do município. O idoso morreu no local. Um dos bois ficou ferido.