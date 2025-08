Idosa morre em acidente na BR-290, em Minas do Leão

Uma mulher de 78 anos morreu após um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (28) na BR-290, em Minas de Leão, na Região Carbonífera. O caso foi registrado no km 182, no trevo de acesso ao município, por volta das 15h.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava em um carro com placas de Minas do Leão que colidiu de forma transversal com outro veículo que passava pelo trecho. A idosa era passageira do veículo e não teve o nome divulgado.