Homem que dirigia Chevette morre em acidente em Santa Maria

Um homem morreu na madrugada deste domingo (27) em um acidente na BR-158, em Santa Maria . O fato ocorreu por volta de 0h15min, no km 340 da rodovia.

O homem que morreu dirigia um Chevette cinza emplacado na cidade de Mata, na região central do Estado. O veículo que o atingiu, um Palio vermelho, vinha na direção oposta, no sentido Santa Maria-Rosário do Sul.