Homem morre após ser atropelado por carro na BR-386, em Lajeado

Um homem morreu após ser atropelado na BR-386, em Lajeado, no Vale do Taquari, na noite de sábado (19). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, de 62 anos, e uma mulher de 57, tentaram atravessar a rodovia quando foram atingidos por um Ford Fiesta.

O fato ocorreu por volta das 22h30min, na altura do km 345, no sentido Capital-Interior. O homem morreu no local e a mulher foi levada em estado grave de saúde para o Hospital Bruno Born, em Lajeado. Os dois não tiveram os nomes divulgados pela polícia.

O motorista do carro, de 38 anos, não sofreu ferimentos. Uma das pistas foi bloqueada para a realização dos levantamentos das causas do acidente por parte da PRF e do Instituto-Geral de Perícias (IGP), mas o trânsito foi liberado no início da madrugada.