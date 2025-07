Entrada e saída de Rio Grande pela RS-734 tem mudança nos sentidos das vias

Principal mudança é para quem se desloca no sentido Centro-Cassino, que deverá acessar a Avenida 1º de Maio. Joanna Manhago / Agência RBS

As obras de duplicação da RS-734, rodovia de acesso a Rio Grande, no sul do Estado, provocam modificações no trânsito. Nesta quinta-feira (24), começou a funcionar o sistema binário de fluxo de veículos em que as vias operam em sentido exclusivo.

A Avenida Itália, vai passar a operar em sentido único da Vila Junção até o pórtico, atendendo veículos que vem do Cassino.

Para sair do Centro e acessar a RS-734, o motorista deve utilizar a Avenida 1º de Maio. O condutor que se costuma se deslocar pela Avenida Presidente Vargas, quando chegar ao pórtico, deverá converter à direita na Rua Bartolomeu de Gusmão e depois à esquerda para acessar a 1º de Maio, e seguir na avenida até a rótula da Rua Saturnino de Brito para acessar a RS-734.

De acordo com o secretário adjunto de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança de Rio Grande, Edson Lopes, as mudanças devem vigorar, ao menos, até dezembro. Até o próximo domingo (27), agentes de trânsito estarão no local orientando os condutores e reforçando a sinalização.

— Resolvemos fazer as mudanças no turno da manhã em que o fluxo é maior no sentido Cassino-Centro. No final da tarde, quando começar a movimentação no sentido Centro-Cassino, tudo já vai estar mais organizado — comentou Edson.

As equipes da Secretária de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança irão permanecer no pórtico até o próximo domingo. Joanna Manhago / Agência RBS

Atenção com os itinerários dos ônibus

Os usuários do transporte coletivo devem ficar atentos às paradas e novo itinerários. As linhas que utilizavam o trecho no sentido Centro-Cassino, agora seguirão pela Avenida 1º de maio, impactando os locais de embarque e desembarque.

De acordo com a Prefeitura, oito linhas foram afetadas, são elas: