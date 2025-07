Casal de idosos morre em acidente entre moto e caminhão na RS-101, em Mostardas

Um homem e uma mulher morreram em um acidente na manhã desta quinta-feira (10) na RS-101, em Mostardas, no Litoral Sul. As vítimas estavam em uma moto Honda Biz que colidiu com um caminhão no km 237 da rodovia, na localidade de Valim.

Segundo relato do motorista do caminhão a policiais militares, a colisão ocorreu no trecho que está em meia pista devido a obras. Ele contou que dirigia no sentido Mostardas–Palmares do Sul quando se deparou com a moto vindo no sentido oposto.