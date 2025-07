Acidente durante perseguição policial mata duas pessoas em rodovia do Litoral Norte

O acidente ocorreu em Imbé, próximo ao km 4 da rodovia. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o motorista do carro estava fugindo da polícia momentos antes do choque.*

Em nota, a BM informou que o homem abordou uma guarnição da corporação na ponte Giuseppe Garibaldi, entre Imbé e Tramandaí, alegando que a companheira, que estava no banco do passageiro, havia sofrido um acidente doméstico e precisava ser conduzida com urgência para atendimento médico. Os policiais, então, escoltaram o veículo até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

No entanto, ao chegar no local, segundo a BM, o condutor arrancou em alta velocidade antes que a mulher desembarcasse do veículo. Foi nesse momento que teve início a perseguição policial, com o médico trafegando "em zigue-zague" por cerca de oito quilômetros pela RS-786 em direção a Capão da Canoa.