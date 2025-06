Veículo com R$ 237 mil em multas vencidas é apreendido em Montenegro

Veículo foi abordado na BR-386, e recolhido. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carro com mais de R$ 237 mil em multas vencidas. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (5) em Montenegro, no Vale do Caí. Os débitos eram resultado de 732 infrações de trânsito, todas vencidas. A maior parte das infrações eram por excesso de velocidade.

Com placas de Igrejinha, no Vale do Paranhana, a Fiat Doblô de cor branca foi abordada na BR-386, em Montenegro. Os policiais rodoviários realizavam operação de fiscalização rotineira no momento da abordagem.

Ao consultar a identidade do condutor do veículo no sistema, os policiais constataram que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O homem foi autuado por dirigir sem habilitação e liberado.