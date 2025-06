Três regiões receberão maior parte dos recursos para recuperação de estradas danificadas pela chuva

Na semana passada, deslizamento de terra interrompeu a RS-149, em Nova Palma. Brigada Militar / Divulgação

A liberação de R$ 30 milhões pelo governo do Estado vai intensificar a recuperação das estradas gaúchas danificadas pela chuva deste mês de junho. O maior volume de recursos foi destinado à Região Central, com R$ 10,2 milhões.

Segundo o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (Daer), Luciano Faustino, empresas terceirizadas já estão sendo acionadas para iniciarem as obras imediatamente. A prioridade é desobstruir as estradas bloqueadas.

Na região de Santa Maria, serão contempladas a RS-149, RS-348, RS-530, e RS-511. Dois pontos na RS-530 requerem atenção especial:

o asfalto sobre o Rio Toropi; e

a ponte sobre o Rio Ibicuí-Mirim.

Também há trechos que sofreram com erosão e deslizamentos de terra.

Leia Mais Caixa libera saque calamidade para moradores de Soledade e outras sete cidades

Na Fronteira Oeste, serão aportados R$ 4 milhões para as rodovias RS-241, no trecho entre os municípios de São Francisco de Assis e São Vicente do Sul, e RS-176, em Santo Antônio das Missões.

Já no Vale do Rio Pardo, o montante destinado é de R$ 3,4 milhões, a maior parte para obras na RS-400, que liga Candelária a Sobradinho. Em Santa Cruz do Sul, a RS-153 também receberá reparos, assim como a cabeceira da ponte sobre o Rio Botucaraí, na RS-403, entre Cachoeira do Sul e Rio Pardo.

Nas regiões mais atingidas pelas chuvas, o diretor do Daer explica que as obras incluem reconstrução de asfalto, recomposição de encostas, desobstrução de trechos e drenagem. Nas demais regiões, haverá operações de tapa-buraco.

— A dificuldade maior é as condições climáticas. Vamos enfrentar mais um período de chuvas no fim de semana e isso afeta a programação na medida que o solo volta a ficar úmido e novos pontos de bloqueios podem ser identificados — afirma Luciano Faustino.

Recursos por regional do Daer