Tem como fugir da tranqueira na chegada a Porto Alegre? Veja as alternativas à Avenida Castello Branco em obras

Obras no acesso ao Centro tinham previsão inicial de 45 dias. Alex Rocha / PMPA

Fila de engarrafamento maior e tranqueira fora dos horários de pico marcam a entrada de Porto Alegre pela Avenida Castello Branco nas últimas semanas. A retenção ocorre em razão do bloqueio para obras de manutenção nas juntas de dilatação da rampa de acesso à Avenida Mauá.

Com a interrupção parcial no encontro entre as duas avenidas, vias do entorno acabam sendo as melhores alternativas. No entanto, também registram entupimento diante da procura maior por desvios.

Quem costuma pegar a Avenida Castello Branco em direção ao centro de Porto Alegre no período da manhã observa dois cenários principais:

Engarrafamentos mais longos

Tranqueiras fora do horário de pico

O primeiro problema é notado nas primeiras horas da manhã, com a fila de carros se formando na BR-290, a freeway, já antes da Arena do Grêmio. Já o segundo é marcado, por exemplo, pela retenção entre 10h e 12h nas proximidades do controlador de velocidade.

Dicas para fugir da tranqueira

Com a Castello Branco mais abarrotada do que o normal para quem chega à Capital pelas rodovias BR-290, BR-116 e BR-448, vias do entorno e paralelas, são as melhores alternativas:

Avenida dos Estados

Avenida Farrapos

Rua Voluntários da Pátria

No entanto, o motorista não vai encontrar fluxo livre nesses locais, que já apresentam grande concentração de veículos em horários de pico. Mesmo assim, são opções para tentar ficar menos tempo parado.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) reforça as opções de desvios para fugir do ponto nevrálgico do engarrafamento, mas alerta que as vias alternativas também registram tráfego maior. Portanto, tentar evitar horários de pico, caso seja possível, é uma dica preciosa nesse momento, segundo o diretor de operações da EPTC, Carlos Pires:

— A primeira dica é que o motorista tenha um pouco mais de paciência. Ou seja, saiba que vai pegar as vias movimentadas. E, dentro do possível, que ele saia uns 15, 20 minutos antes do horário que ele estava habituado a sair para chegar no horário de costume.

Motoristas que vêm de outros municípios da Região Metropolitana, como Alvorada e Viamão, também podem usar caminhos tradicionais, como as avenidas Baltazar de Oliveira Garcia, Protásio Alves e Bento Gonçalves, para chegar ao centro de Porto Alegre.

Filas de veículos com faixa bloqueada no acesso à Avenida Mauá. Guilherme Milman / Agência RBS

Prazo para conclusão

As obras começaram em 16 de maio, com previsão inicial de 45 dias de duração, mas, diante do avanço de 50% da obra em duas semanas, o secretário de Serviços Urbanos de Porto Alegre, Vitorino Baseggio, estima finalizar a intervenção antes, nas próximas duas semanas, com prazo caindo para 30 dias.

No entanto, a pasta reforça que essa estimativa mais otimista depende das boas condições do tempo. Em caso de chuva, as obras são interrompidas, o que afeta o cronograma.

Leia Mais Acesso à Avenida Castello Branco será aberto em mais dias da semana

A obra

No local, está sendo realizada a manutenção nas juntas de dilatação da rampa de acesso à Avenida Mauá. Essas peças são necessárias para que a estrutura do viaduto suporte mudanças de temperatura e movimentações da pista.

Baseggio reforça a importância do trabalho para maior segurança:

— Essas elevadas são feitas em módulos. E tem um espaçamento entre um módulo e o outro, de mais ou menos 8 centímetros, que é preenchido com uma borracha, que é a junta de dilatação. Ela serve para o movimento natural da elevada, mas principalmente pela contração ou expansão que acontece com calor ou frio. Se você não tem essa junta, ele racha. E já tem um histórico na engenharia de casos de cair uma elevada por falta de manutenção nas juntas de dilatação.

Leia Mais Por que há uma faixa a menos na descida da Castello Branco para o corredor de acesso em Porto Alegre?