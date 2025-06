RS tem bloqueios em estradas devido ao acumulado de chuva

Em Nova Palma, deslizamento de terra bloqueou pista da RS-149, no km 143.

O volume de chuva acumulado desde a noite de segunda-feira (16) causa diversos transtornos em municípios do Rio Grande do Sul.

Conforme os boletins divulgados no final da tarde desta quarta-feira (18) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, há, pelo menos, 44 trechos com bloqueios nas rodovias no Estado.