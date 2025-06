RS tem bloqueios em estradas devido à chuva

Em Caxias do Sul, vias no Interior foram bloqueadas.

A chuva que cai sobre o Rio Grande do Sul neste fim de semana causa transtornos no trânsito em diversos municípios.

Conforme levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), há ao menos 32 trechos com bloqueios em rodovias do Estado, sendo 12 totais e 20 parciais (veja a lista completa abaixo). A maioria, no entanto, ainda é em decorrência da enchente de 2024 e de outra forte chuva que atingiu o RS em 2023. Alguns têm relação com chuva em outras semanas de junho.