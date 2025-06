"Quem puder, evite pegar a estrada nesses próximos dias": Daer orienta adiamento de viagens em rodovias no RS

Ponte da Cooperação, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, teve cabeceira levada pela força da água. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Motoristas devem evitar viagens em rodovias do Rio Grande do Sul durante o feriadão de Corpus Christi diante do temporal que atinge o Estado. A recomendação é do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer).

O diretor do Daer, Luciano Faustino, afirma que as viagens devem ser adiadas e que, caso isso não seja possível, os roteiros precisam ser planejados com atenção:

— Ainda há muitos rios subindo e encostas que podem apresentar instabilidade. Então a recomendação é de que, quem puder, evite pegar a estrada nesses próximos dias. E quem for viajar, se prepare antecipadamente e programe sua rota — diz Faustino.

Para auxiliar no planejamento, o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) elaborou um mapa interativo que detalha onde estão os bloqueios rodoviários no Estado. A ferramenta é alimentada por órgãos estaduais e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pode ser acessada neste link.

O CRBM também orienta que os motoristas evitem deslocamentos. O alerta é para os riscos associados à chuva intensa, como buracos na pista, aquaplanagem, deslizamentos de terra e transbordamento de rios.

Na tarde desta quarta-feira (18), há cerca de 40 pontos com bloqueios totais ou parciais no Estado.

Conforme o Daer, a região com mais problemas é o centro do Estado, nas proximidades de Santa Maria, mas também há muitos pontos de bloquei na Serra e no Vale do Taquari.

Feriadão

Como o feriado de Corpus Christi cai na quinta-feira (19), comumente a data concentra um feriadão de quatro dias, o que permite viagens longas ao Interior ou ao Litoral.