Policial militar morre em acidente em Vale Verde, no Vale do Rio Pardo

Policial militar morreu em acidente de trânsito na RS-244, na altura de Vale Verde. Comando Rodoviário da Brigada Militar / Divulgação

Um policial militar, identificado como Delcio Schulbert Teixeira, 45 anos, morreu em um acidente em Vale Verde, no Vale do Rio Pardo, no início da noite de domingo (8). Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), Teixeira estava em uma motocicleta quando foi atingido por um carro na RS-244.

Uma testemunha relatou às autoridades que o motorista de um IX35 invadiu a pista contrária e bateu de frente com a motocicleta. O condutor do carro fugiu do local.

De acordo com o CRBM, dentro do veículo, foi encontrada uma garrafa de cachaça. Se confirmado que o motorista estava alcoolizado, o caso passaria de um crime de trânsito para um homicídio.

A Brigada Militar publicou uma nota prestando solidariedade aos familiares do militar. De acordo com o texto, Teixeira, natural de Tupanciretã, na Região Central, era soldado do 1º Regimento de Polícia Montada de Santa Maria, mas estava cedido para a Penitenciária Estadual do Jacuí, em Charqueadas.

Pai de dois filhos, de 10 e 12 anos, o soldado se deslocava para o trabalho quando sofreu o acidente. O velório ocorre a partir das 13h na Funerária São Camilo, em Tupanciretã, e o sepultamento será no cemitério municipal.

Nota da Brigada Militar

A Brigada Militar comunica, com profundo pesar, o falecimento do Soldado PM Delcio Schubert Teixeira, na noite deste domingo (08/06), vítima de acidente de trânsito, em Vale Verde.

O Sd Delcio de 45 anos, natural de Tupanciretã, era soldado do 1º Regimento de Polícia Montada (1ºRPMon), mas estava cedido para a Penitenciária Estadual do Jacuí, em Charqueadas.

Sd Delcio se despede de sua esposa e dois filhos, além dos irmãos e demais parentes. O velório será a partir das 13 horas na Funerária São Camilo e o sepultamento ocorrerá no Cemitério de Tupanciretã.