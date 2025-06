Polícia Civil coleta DNA de casal envolvido em acidente que matou motociclista na BR-116

Amostras biológicas foram colhidas na residência dos dois. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) cumpriram, nesta sexta-feira (13), mandados de busca e apreensão na residência de um casal investigado por envolvimento em um acidente que resultou na morte de uma motociclista na BR-116, em Estância Velha, no Vale do Sinos.

Na casa, localizada em Lindolfo Collor, na mesma região, foram coletadas amostras biológicas dos dois para identificar quem conduzia o veículo no momento da ocorrência.

A colisão aconteceu na madrugada de 18 de abril, no km 231 da rodovia. Conforme a investigação, a Mercedes Benz em que o casal estava — um médico e uma enfermeira — invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a moto pilotada por Karine Friedrich, de 43 anos. A vítima morreu no local.

O médico apresentava sinais de embriaguez na ocasião e se negou a realizar o teste do bafômetro. Além disso, ele estava com a carteira de habilitação suspensa. À polícia, o homem afirmou que quem dirigia o veículo era a companheira, versão confirmada por ela. No entanto, os investigadores ainda buscam esclarecer quem realmente estava ao volante.

De acordo com o delegado Rafael Sauthier, a ordem judicial para coletar amostras nos objetos pessoais dos dois foi determinada após o casal se recusar a fornecer o material genético. No carro, foram identificados dois perfis biológicos diferentes nos airbags, um do motorista e o outro do carona.