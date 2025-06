Mulher morre após carro sair da pista e atingir barranco na RS-415, em Bom Princípio

Uma mulher morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na RS-415 em Bom Princípio, no Vale do Caí, por volta das 19h30min desta quinta-feira (19).

Conforme o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (BRBM), a vítima, de 63 anos, conduzia um Cobalt e perdeu o controle do veículo na altura do km 5.

Uma outra mulher e uma criança que estavam no carro tiveram ferimentos leves e foram levadas para atendimento pelos bombeiros voluntários do município.

O trânsito está liberado no trecho. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.