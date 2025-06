Mulher de 25 anos morre após carro colidir em poste na BR-116, em São Leopoldo

Uma mulher morreu, no início da manhã deste domingo (15), após o carro em que estava colidir em um poste, na BR-116, em São Leopoldo , no Vale do Sinos. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Maria Gersiélen Gomes Medeiros, de 25 anos .

O caso foi registado no km 247 da rodovia, no sentido Capital-Interior, por volta das 6h45min.

Ainda de acordo com os policiais, com base em vestígios no local e filmagem de câmera de segurança, o veículo transitava na pista central, quando aquaplanou após a curva da saída do viaduto da Avenida João Corrêa, rodopiou e colidiu contra o poste na calçada.