Motorista envolvido em acidente que vitimou PM no Vale do Rio Pardo se apresenta à polícia

O suspeito de provocar o acidente que vitimou um policial militar na noite de domingo (8), em Vale Verde , no Vale do Rio Pardo, se entregou à polícia nesta terça-feira (10). O homem procurou uma delegacia, acompanhado de um advogado, e prestou depoimento. Depois, foi liberado. O nome dele não foi divulgado.

Este homem seria o motorista do carro que atingiu a moto em que estava o PM Delcio Schulbert Teixeira , 45 anos, na RS-244. Ele teria fugido após a colisão. O motociclista morreu no local.

O caso segue sob investigação pela Polícia Civil. O delegado Luciano Menezes, da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz do Sul, diz duas testemunhas já interrogadas afirmaram ter visto o homem bebendo durante a festa. A Brigada Militar afirma que foi encontrada uma garrafa de cachaça dentro do carro, após o acidente. Se a investigação confirmar que o motorista estava alcoolizado, o caso pode ser enquadrado como homicídio .

De acordo com a Brigada Militar, Delcio Teixeira, natural de Tupanciretã, na Região Central, era soldado do 1º Regimento de Polícia Montada de Santa Maria, mas estava cedido para a Penitenciária Estadual do Jacuí, em Charqueadas. O soldado estaria em deslocamento para o trabalho quando sofreu o acidente.