Motorista de caminhão morre em acidente com outros veículos na BR-116

Motorista de caminhão de gás, que havia ficado preso às ferragens, morreu no local. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

Um motorista de caminhão morreu em acidente envolvendo diversos veículos na BR-116 na manhã desta terça-feira (17). A ocorrência foi na altura do viaduto da Boqueirão, em Canoas, no sentido Capital-Interior. Há bloqueio parcial da rodovia no trecho.

A situação mais grave foi entre um caminhão que carregava botijões de gás e um Kwid. A carreta colidiu com um caminhão-prancha, que ficou com a cabine completamente amassada e o motorista, preso nas ferragens — a morte foi confirmada pouco depois das 7h.

Ele foi identificado como Amilton Cesar Aurélio, 57 anos. A informação foi confirmada pela Comercial de Gás Goularte, empresa em que ele trabalhava.

Câmeras de segurança de um estabelecimento na região flagraram o acidente. Veja a seguir.

Já o Kwid acabou preso embaixo do caminhão após rodar na pista. O condutor teve ferimentos leves e foi atendido pelo Samu. O Corpo de Bombeiros também esteve no local. Ao menos seis carros e três caminhões teriam se envolvido no acidente.

As circunstâncias da ocorrência ainda não foram esclarecidas, mas de acordo com relatos dos motoristas envolvidos, a situação teria começado após um primeiro veículo perder o controle. Depois, uma carreta teria tentado desviar, o que causou um efeito cascata, com colisão entre os demais.

Seis carros e três caminhões se envolveram no acidente que causou bloqueio de pista na BR-116. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

De acordo com um dos motoristas envolvidos, um carro acessou o viaduto sem sinalizar, cortando a frente de seu Palio. Ao desviar do veículo, ele acabou batendo na mureta da rodovia.

— Entrei e fui parar lá na frente, quase capotou o carro ainda, estourou os pneus, foi horrível o negócio, foi horrível — relatou à Rádio Gaúcha o motorista, que não se feriu.