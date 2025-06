Morre motorista de caminhão atingido por pedra na BR‑386, em Lajeado

O motorista de caminhão atingido por uma pedra de concreto na BR-386 , em Lajeado, na madrugada desta quarta-feira (11), não resistiu aos ferimentos e morreu . Segundo a Polícia Civil, Lozival do Rosário Nascimento, 48 anos, faleceu no Hospital Bruno Born, para onde foi levado pela equipe de resgate da CCR ViaSul após a ocorrência.

De acordo com a empresa na qual Lozival trabalhava, a Rodo W Transportes, de Casca, no norte do Estado, o caminhoneiro era natural da Bahia, mas residia em Passo Fundo com a esposa e filhos.