Janeiro a abril: multas de trânsito crescem 71,3% nos últimos cinco anos no RS

A evasão de pedágio em rodovias que operam com o sistema de livre passagem, o chamado free flow, aparece em segundo lugar na lista de multas. Porthus Junior / Agencia RBS

O trânsito no Rio Grande do Sul está mais vigiado — e mais infrator. Dados do Departamento Estadual de Trânsito (DetranRS) mostram que o número de multas aplicadas entre os meses de janeiro e abril saltou 71,3% nos últimos cinco anos.

Em 2021, foram 976.075 autuações no período. Em 2025, esse número alcançou 1.672.017. O aumento gradual evidencia tanto o avanço tecnológico na fiscalização quanto uma preocupante persistência de comportamentos de risco nas estradas e vias urbanas.

Esse cenário chama atenção não apenas pela quantidade, mas pelo perfil das infrações. A campeã segue sendo o excesso de velocidade, especialmente na faixa de até 20% acima do permitido. Mas, em segundo lugar, com grande crescimento, aparece a evasão de pedágio em rodovias que operam com o sistema de livre passagem, o chamado free flow.

Multas por evasão de pedágio disparam

Se em 2023 as infrações por evasão de pedágio somavam pouco mais de 2,8 mil em todo o Estado, em 2024 esse número explodiu para 468 mil.

Em 2025, apenas entre janeiro e abril, já são 206.953 autuações por esse motivo — número que supera em mais de 70 vezes o total registrado há dois anos.

A Secretaria Extraordinária da Reconstrução Gaúcha, responsável pela interlocução com as concessões, afirma que tem atuado para mitigar o problema. Uma das ações foi o aumento no prazo para pagamento das tarifas nos pórticos, que passou de 15 para 30 dias em outubro de 2024.

Segundo a pasta, mais de 96% dos motoristas que circulam pelos pórticos pagam corretamente a tarifa. "Era uma infração que sequer existia", disse a secretaria.

Leia Mais CNH pode ser recolhida se o motorista for flagrado embriagado? Entenda

Ainda assim, a diretora institucional do DetranRS, Diza Gonzaga, avalia que o número de infrações reflete não só a novidade do sistema, mas também a falta de atenção de parte dos condutores.

— Muitas vezes, os motoristas sequer percebem que passaram por um pórtico. O DetranRS não tem ingerência direta sobre o sistema, que é operado pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) e pelas concessionárias, mas entendemos que campanhas de conscientização são fundamentais neste momento — afirma.

Os 10 artigos mais autuados no RS em 2025

Segundo o DetranRS, as infrações mais comuns no trânsito gaúcho entre janeiro e abril deste ano envolvem:

Excesso de velocidade (art. 218) Evasão de pedágio/bloqueios (art. 209) Não identificação do condutor pela pessoa jurídica (art. 257) Veículo em condição irregular (art. 230) Dirigir sem habilitação ou com CNH irregular (art. 162) Estacionamento proibido (art. 181) Falta de cinto de segurança (art. 167) Não registrar ou transferir o veículo (art. 233) Uso do celular ao volante (art. 252) Avançar sinal vermelho (art. 208)

Para Diza, os dados reforçam o que as campanhas educativas já vêm apontando há anos. Segundo ela, o grande vilão do trânsito é a velocidade, mas o celular está logo atrás.

— A diferença é que o uso do celular é uma escolha comportamental. Não é falta de conhecimento da regra. Hoje temos menos flagrantes de alcoolemia, o que mostra que a educação funciona. Precisamos do mesmo empenho em relação ao celular — diz.





RS-239, em Sapiranga, no Vale do Sinos, é uma das rodovias com maior número de autuações. Guilherme Milman / Agencia RBS

Rodovias mais fiscalizadas

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) aponta que os trechos com maior número de autuações por excesso de velocidade são as rodovias RS-239, RS-453, RS-122 e RS-287, especialmente nas regiões de Sapiranga, Gravataí e Bom Princípio.

— São áreas com alto fluxo de veículos. A fiscalização nesses pontos é intensificada com base em estudos técnicos e dados de sinistralidade — explica o comandante do CRBM.

Atualmente, 50 radares móveis operam nas RSs. Eles são posicionados estrategicamente conforme critérios estabelecidos por resolução federal.

A previsão, segundo o comando, é que equipamentos mais antigos sejam substituídos por modelos modernos, mas não há expansão prevista para o número total.

Impacto da imprudência

Ainda que o número de infrações por excesso de velocidade tenha registrado queda de cerca de 4% entre os primeiros quatro meses de 2024 e 2025, o número de acidentes de trânsito subiu 12% no mesmo período.

Uma das causas pode ser o aumento da frota, mas o comandante do CRBM também aponta para um comportamento preocupante: a pressa.

— Rodovias melhores e veículos mais potentes favorecem o excesso de velocidade. É o atropelo da vida moderna que faz o condutor adotar um comportamento de risco — afirma.

Só nas rodovias estaduais, entre janeiro e abril de 2025, foram 22.314 motoristas flagrados dirigindo sem cinto de segurança, além de 10.687 passageiros. A falta do cinto, diz o comandante, continua sendo um dos grandes fatores de agravamento de lesões em acidentes.

Leia Mais Como funcionará a regra que exige toxicológico para todas as categorias da CNH; veja perguntas e respostas

Ações educativas

Para além da repressão, tanto o DetranRS quanto o CRBM apostam em ações educativas. O Comando Rodoviário mantém uma Escolinha de Trânsito, voltada à educação de crianças nas escolas, com atividades lúdicas e palestras. A intenção é que os pequenos influenciem positivamente o comportamento dos pais.

Diza Gonzaga reforça que a transformação no trânsito passa pela cultura:

— Não é só multa que resolve. É educação, desde cedo. Temos que ensinar a ser bons pedestres e bons condutores. A pandemia parece ter deixado uma herança de desatenção no trânsito. Precisamos reconquistar esse senso de responsabilidade coletiva.

Mensagem ao condutor

O Comando Rodoviário da Brigada Militar reforça que a condução de um veículo exige foco total, atenção plena e respeito absoluto às normas de trânsito. Usar o cinto de segurança, obedecer à sinalização e evitar pressa são atitudes fundamentais para garantir a segurança de todos nas rodovias.

A imprudência, especialmente nas situações de excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas, ainda é apontada como a principal causa de acidentes graves no Estado. Além disso, o uso do celular ao volante continua sendo um dos grandes vilões da segurança viária, ao desviar a atenção dos motoristas e aumentar o risco de sinistros.

— O condutor precisa ter consciência do impacto das suas escolhas no trânsito. Nossa orientação é clara: use o cinto, respeite os limites e jamais utilize o celular enquanto dirige. Ele não vale uma vida — alerta o comandante do CRBM.