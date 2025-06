Homem morre em colisão de carro contra árvore na RS-124, no Vale do Caí

Colisão ocorreu na RS-124, no Vale do Caí.

Um homem de 45 anos morreu na tarde deste domingo (29) após colidir o carro contra árvores nas margens da RS-124 . O acidente ocorreu na divisa entre São Sebastião do Caí e Harmonia, no Vale do Caí, por volta das 14h30min.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o condutor trafegava no sentido Harmonia-São Sebastião do Caí quando perdeu o controle do veículo e saiu da pista. O Ford Ka, então, se chocou contra árvores às margens da rodovia.