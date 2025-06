Funcionário que recolhia cones e placas morre após acidente na BR-101

Um funcionário terceirizado da CCR ViaSul morreu após acidente no km 12 da BR-101, em Dom Pedro de Alcântara, no Litoral Norte. O caso aconteceu por volta das 21h30min de terça-feira (10).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro profissionais recolhiam cones e placas de obras na via quando uma carreta colidiu no caminhão que eles utilizavam para guardar a sinalização. O funcionário atingido morreu no local.

Um outro trabalhador ficou ferido e os demais saíram ilesos. O trânsito chegou a ter interrupção de uma das faixas até as 2h30min desta quarta-feira (11), para a realização da perícia.

Ainda segundo a PRF, a vítima era um homem de 23 anos, natural de Rosário do Sul. Ele estava ao lado do caminhão da empresa terceirizada, no sentido RS-SC. Um caminhão-cegonha, que trafegava no mesmo sentido, acabou atingindo o funcionário e o veículo.

Dois funcionários estavam dentro do caminhão, sendo que um deles teve ferimentos e foi levado ao hospital. O quarto trabalhador estava na plataforma do veículo e não se feriu. Os nomes deles não foram informados.

O caminhão-cegonha, com placas de São Bernardo do Campo, estava carregado, mas o motorista não se feriu. Os dois condutores realizaram o teste do bafômetro que deu negativo para ambos. O caso será investigado pela delegacia de Torres.

Em nota, a CCR ViaSul afirmou que toda a sinalização dos trechos em obras das rodovias administradas pela empresa segue as normas vigentes dos manuais de sinalização. A concessionária lamentou o ocorrido e disse que segue acompanhando as providências adotadas pela empresa contratada e apoiando a polícia na apuração dos fatos.

O que diz a CCR ViaSul

O Centro de Controle Operacional (CCO) da CCR ViaSul foi acionado às 21h37 desta terça (10/06), para atendimento a um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão que prestava serviços de sinalização contratado pela Concessionária no km 12 da pista Norte da BR-101, em Dom Pedro de Alcântara. Equipes de resgate da CCR ViaSul realizaram atendimento de cinco vítimas, sendo três ilesas, uma com ferimentos leves e uma fatal. Houve bloqueio de uma faixa no local para atendimento a ocorrência. A faixa foi liberada às 02h30 desta quarta (11). A concessionária reforça que toda a sinalização dos trechos em obras das rodovias administradas pela empresa seguem as normas vigentes dos manuais de sinalização, sempre priorizando a segurança dos trabalhadores e motoristas. A CCR ViaSul lamenta sobre o ocorrido e segue acompanhando as providências adotadas pela empresa contratada e apoiando a polícia na apuração dos fatos.

Movimento Afaste-se

Vale ressaltar que seguimos empenhados em promover a mudança de cultura de quem trafega pelas vias, por meio do Movimento Afaste-se, conscientizando os motoristas da importância de, ao avistar uma viatura em atendimento, serviço ou obras na via, desacelerar e manter uma distância segura, mudando de faixa sempre que possível.