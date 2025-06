A executiva de vendas Nathalia Rocha Tesch , 24 anos, morreu na manhã de domingo (22) após se envolver em um acidente de trânsito na BR-116, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a jovem pilotava uma motocicleta no sentido Novo Hamburgo–Ivoti quando colidiu na traseira de um Celta , na altura do km 236 da rodovia.

O motorista do carro permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da colisão.