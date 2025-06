Em depoimento, motorista de BMW envolvido em acidente que matou idoso alega não ter ingerido bebida alcoólica

O condutor de uma BMW suspeito de envolvimento no acidente que matou um motocilista de 63 anos , na noite desta quarta-feira (4), na RS-040 , em Viamão , se apresentou na 1° Delegacia de Polícia (DP) do município, nesta quinta (5), acompanhado de um advogado. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi ouvido e liberado .

O acidente matou Valdemir do Couto Ribeiro. Quando os policiais chegaram para atender a ocorrência, o motorista da BMW modelo Z5, de cor preta, já não estava no local. Segundo a Polícia Civil, ele não prestou socorro à vítima.

Conforme a delegada Thaís Dias, responsável pela investigação, durante o depoimento, o motorista negou ter ingerido bebida alcoólica e disse que não ficou no local por medo de represálias . O suspeito também alegou que o motociclista cruzou a via pelo canteiro central, fora do local adequado para o retorno.

A investigação segue em andamento e busca imagens do trecho da rodovia, para apurar as circunstâncias do acidente. A 1ª DP também aguarda a realização da perícia no local do acidente.