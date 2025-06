Capô de carro fica preso sob ônibus em acidente que deixa dois feridos em Canela

Acidente ocorreu na manhã deste domingo (8). G1 RS / Reprodução

Um acidente de trânsito deixou dois feridos no km 48 da RS-235, em Canela, na manhã deste domingo (8), de acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). As informações são do site g1 RS.

A ocorrência envolveu um ônibus Mercedes-Benz e um veículo Fiat Uno. Conforme o CRBM, o acidente ocorreu quando o ônibus realizava uma manobra de retorno na rotatória do local.

O Fiat Uno, que seguia no sentido Canela-São Francisco de Paula, colidiu transversalmente com o ônibus, que obstruiu a trajetória. Com o impacto, o capô do carro ficou preso sob a Mercedes-Benz.

As condições climáticas no momento do acidente eram desfavoráveis. Havia forte cerração e neblina, o que pode ter contribuído para a colisão.