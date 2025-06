Caminhão tomba em alça da ponte nova do Guaíba e causa bloqueio total no sentido Interior-Capital

Uma carreta tombou na alça de descida da ponte nova do Guaíba, em Porto Alegre, no final da tarde desta quarta-feira (11) e causa bloqueio total do trânsito no sentido Interior-Capital. Não há previsão de liberação do trecho do local.

O acidente foi registrado às 16h50min. O motorista do veículo perdeu o controle e o caminhão, que carregava madeira para uso em serragem, tombou.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem teve ferimentos leves e precisou ser encaminhado para atendimento em um hospital da Capital.

O acidente também promove bloqueio total na Rua Voluntários da Pátria com a Rua Dona Teodora, no sentido à Arena do Grêmio, devido à queda de parte da carga do veículo sobre a pista.

Alternativas

Com o bloqueio total, motoristas que se deslocam do Interior e Região Metropolitana à Porto Alegre devem seguir caminho pela ponte do vão móvel.

Em razão do alto fluxo de veículos, a ponte nova será bloqueada no sentido Interior-Capital na região da Ilha Grande dos Marinheiros.

A medida da PRF atende a uma solicitação da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) para amenizar o congestionamento em direção à região central da Capital.