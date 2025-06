Caminhão carregado com brita tomba e causa bloqueio total na RS-118

Caminhão tombou no canteiro central e sacos de brita caíram sobre a rodovia, no sentido Sapucaia do Sul-Gravataí.

Um caminhão tombou no canteiro central da RS-118, em Gravataí, e parte da carga de brita caiu sobre a rodovia nas proximidades do km 16. O trecho no sentido Sapucaia do Sul-Gravataí ficou totalmente bloqueado até as 8h40min desta sexta-feira (13).