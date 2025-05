Servidor da prefeitura de Dom Pedrito é terceira vítima de acidente na BR-293

O psicólogo Maurício Moraes, 42 anos, foi identificado pela prefeitura de Dom Pedrito como uma das vítimas do acidente na BR-293, em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste . Ao todo, três pessoas morreram e duas ficaram feridas. O carro em que estavam saiu da pista e capotou no km 303 da rodovia.

As outras duas vítimas do acidente são Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de nove, enteados da filha do treinador do Grêmio, Mano Menezes. Maria Sophia e Arthur morreram no local, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Moraes foi encaminhado a um hospital ainda vivo, mas não resistiu.