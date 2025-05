RS-287 terá bloqueio no trânsito nesta quarta-feira em Santa Maria

A ponte sobre o Arroio Grande , na RS-287, em Santa Maria, na Região Central, terá bloqueio nesta quarta-feira (27). A interrupção ocorrerá devido a uma manutenção preventiva no trecho, localizado no quilômetro 226 da rodovia.

Com isso, haverá bloqueio total para quem segue em direção a Santa Maria. O trânsito funcionará em sistema de pare e siga para que seja possível o tráfego nos dois sentidos.

A previsão é que o bloqueio comece por volta das 9h e siga ao menos até as 17h. A concessionária prevê finalizar os trabalhos e liberar novamente o trânsito no local até o final do dia.