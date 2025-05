Rio Grande do Sul tem ao menos duas rodovias estaduais com bloqueios totais após temporal

À noite, no entanto, o número caiu e, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, ao menos duas rodovias estaduais ainda estavam com pontos totalmente interditados. São elas:

A RS-348, em Faxinal do Soturno, tem bloqueio total na altura do km 32 devido ao volume de água sobre a pista. Em Novo Cabrais, a RS-502 também tem bloqueio total por conta de água na via.

Seis rodovias chegaram a registrar bloqueios

No ápice do temporal que atingiu o Estado durante a sexta-feira, ao menos seis rodovias tiveram bloqueios totais ou parciais. A RS-287, entre Novo Cabrais e Paraíso do Sul, RS-348, 502 e 516, em São Martinho da Serra, tiveram bloqueio total ao longo do dia. Já a RS-342, em Ijuí, e a RS-342, em dois pontos, no município de Santa Rosa, tiveram bloqueios parciais por conta do impacto das chuva.