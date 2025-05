Polícia investiga acidente que causou três mortes e deixou dois feridos em Santana do Livramento

Acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (16). Eduarda Cerqueira / Jornal A Platéria

A Polícia Civil investiga o acidente que matou três pessoas e deixou dois feridos na sexta-feira (16), em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste.

Entre as vítimas que morreram estão Arthur da Costa Dumoncel, nove anos, e Maria Sophia da Costa Dumoncel, 16, enteados da filha do treinador do Grêmio, Mano Menezes.

O caso também resultou na morte do psicólogo Maurício Machado Moraes, 42, servidor da prefeitura de Dom Pedrito, na Campanha.

Além deles, ocupavam o veículo os irmãos Renato Amaral Kummer, 23, e Bernardo Amaral Kummer, 29, que estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento.

Segundo a família, Renato está em estado grave. Ele esteve em coma durante o fim de semana. Bernardo segue estável e chegou a falar com parentes após o acidente. Um boletim médico no início da tarde desta segunda-feira (19) detalhará a condição de saúde de ambos, conforme o pai deles, Rogério Kummer.

Investigação

O acidente de trânsito ocorreu no km 303 da BR-293, por volta das 15h30min. As cinco vítimas estavam em um Honda CRV, de Dom Pedrito, conduzido por Bernardo, que seguia no sentido Santana do Livramento.

— O fato ocorrido é tratado como saída pista, porém as causas do acidente somente serão esclarecidas no curso da investigação criminal, a partir do encaminhamento de exames periciais e adoção de providências de polícia judiciária, entre as quais a oitiva de testemunhas e das pessoas sobreviventes do acidente — disse o delegado Laurence de Moraes Teixeira, que atendeu a ocorrência.

Conforme Teixeira, a investigação ainda não falou com os irmãos feridos devido à gravidade do estado de saúde de ambos. Há, porém, uma testemunha identificada, que será ouvida nos próximos dias.

Os policiais querem descobrir o que causou a saída de pista.