Obras na BR-116: veja o que já está pronto, onde há intervenções e o que ainda não começou a ser feito

Prevista para ser totalmente concluída em 2026, a série de intervenções na BR-116, entre Porto Alegre e Novo Hamburgo, se encaminha para a fase final de obras. São poucas as previstas em projeto que ainda não se iniciaram, mas a maioria delas está em andamento.

Uma importante etapa deve ser entregue nas próximas semanas: o complexo Esteio, que contempla três viadutos e duas pontes. Apenas parte de uma das estruturas ainda não foi liberada para trânsito.

No trecho de Canoas, está previsto o alargamento dos dois principais viadutos do município, junto ao término da ampliação da pista principal, que abrange todo o segmento da Capital a Novo Hamburgo.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) trabalha para entregar tudo em meados do segundo semestre do ano que vem. Para isso, tem como desafio, além das condições climáticas, a liberação de recursos do governo federal.

O atraso na aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias no Congresso Nacional neste ano provocou a desaceleração de diversas obras na rodovia. Para este ano, o Dnit conta inicialmente com R$ 60 milhões, mas novos aportes podem fazer o orçamento chegar a R$ 200 milhões, segundo o departamento.

Zero Hora conversou com o superintendente regional do Dnit, Hiratan Pinheiro da Silva, para atualizar a situação de um dos segmentos mais importantes da Região Metropolitana.

Veja abaixo o que já foi concluído, o que está em andamento e o que está previsto mas ainda não começou.

Concluídos

Complexo Scharlau-Sinos, em São Leopoldo

Uma das mais importantes etapas do projeto foi concluída no ano passado. O complexo Scharlau-Sinos contemplou a construção de dois novos viadutos no entroncamento da BR-116 com a RS-240, no bairro Scharlau, e das quatro novas pontes da pista lateral sobre o Rio dos Sinos.

O primeiro viaduto da Scharlau, que sai da RS-240 e vai até a BR-116 no sentido Capital-Interior, teve o trânsito liberado em junho. Já o segundo, feito para acessar a pista lateral da BR-116 por quem usa a rodovia no sentido Interior-Capital, foi inaugurado em agosto, com a presença do presidente Lula.

Em setembro passado, foi a vez das pontes serem liberadas. A conclusão das estruturas desafogou o trânsito na região. Pontos antes tradicionais de congestionamento como a ponte antiga e o acesso da RS-240 não apresentam mais lentidão.

Complexo Esteio

Ainda que reste uma pequena parte a ser liberada, o Dnit dá como praticamente concluído o conjunto de obras no trecho de Esteio. Foram construídos três viadutos e duas pontes sobre o arroio Sapucaia — todos já estão 100% liberados para trânsito.

Um dos viadutos fica na altura da estação Esteio da Trensurb, e outro, no acesso à Rua Celina Kroeff. Ambos tiveram sua abertura no primeiro semestre deste ano.

Já o terceiro viaduto, localizado em frente à bilheteria do Parque de Exposições Assis Brasil teve uma pista liberada, no sentido Capital-Interior. O outro sentido chegou a ser aberto no dia 8 de maio, mas foi fechado horas depois. Segundo o superintendente regional do Dnit, ainda resta a fase de sinalização. A expectativa é de que a entrega ocorra ainda neste mês. Enquanto isso, motoristas que trafegam em direção a Porto Alegre ainda precisam desviar pela pista lateral.

A obra é vista como crucial para facilitar os acessos ao parque, principalmente durante a Expointer, em setembro.

— Como a gente tinha planejado, íamos atrapalhar uma Expointer, que era a do ano passado, para as obras, e nessa (edição do evento) estaria com tudo pronto. A nossa previsão é de concluir totalmente agora no mês de maio. Falta a sinalização, finalização de alguma drenagem, mas não tem muito mais que isso para ser feito — afirma Hiratan.

Em andamento

Terceira faixa, entre Porto Alegre e Novo Hamburgo

Previsão de entrega: início de 2026

Uma das obras mais longas do projeto é a implementação da terceira faixa nas pistas principais da BR-116. O objetivo é alargar a estrada em toda sua extensão entre Porto Alegre, no aeroporto Salgado Filho, e Novo Hamburgo, próximo ao viaduto da RS-239. Um trecho de aproximadamente 40 quilômetros. Trata-se de uma faixa de transição, que facilita a movimentação entre as pistas laterais e as principais.

A execução da obra é feita em etapas. Em trechos de Novo Hamburgo e São Leopoldo, a terceira faixa já está liberada, ainda que em alguns pontos esteja sem pintura. Já em Esteio, Porto Alegre e Sapucaia, as obras estão em andamento. A expectativa é de que toda a estrada esteja com uma faixa a mais até o início de 2026.

Na Capital, entre o aeroporto e o viaduto da freeway, as obras estão avançadas, mas com a demora na aprovação do orçamento no Congresso Nacional, desaceleraram. Mesmo assim, foi possível manter algumas intervenções, como a construção da mureta que dividirá as pistas. Já o asfaltamento está parado desde o final do ano passado. A retomada deve ocorrer quando houver nova injeção de recursos, na chamada janela orçamentária, prevista para o próximo mês.

— Se tivesse sido aprovado em dezembro (o orçamento), a janela ocorreria em março. Mas como foi aprovado em em abril, passou para junho. A gente teve que adequar as cenas de obras. A questão do maior desembolso é a pavimentação — afirma Hiratan.

A cobertura da última camada asfáltica vai ocorrer após a finalização das muretas. A previsão atual de término é outubro deste ano.

Alargamento de viadutos em Canoas

Previsão de entrega: até o final de 2025

Com a entrega das obras em Esteio, o Dnit passa a dar mais atenção para os trechos previstos em Canoas. Entre eles, o alargamento dos dois viadutos que passam pela BR-116 no município: o da Metrovel, na praça do Avião, e o Boqueirão. Nos dois casos, as estruturas passarão de duas para três faixas.

O primeiro teve as obras iniciadas em março deste ano. Atualmente, estão sendo feitas intervenções nas ruas laterais. Na sequência, as obras passarão a impactar a pista da rodovia, podendo causar intervenções pontuais. Além de aumentar o espaço no viaduto, a obra inclui um acesso para o bairro Fátima, o que deve diminuir o congestionamento no cruzamento embaixo do viaduto. A previsão é de liberar o trânsito com a nova faixa em até quatro meses.

No caso da Boqueirão, os primeiros trabalhos devem começar em julho. O Dnit acredita ser possível finalizar tudo no final do ano.

Ampliação no acesso à RS-239, em Novo Hamburgo

Previsão de entrega: 2026

Também está em andamento uma obra que promete facilitar o acesso à RS-239 para quem está na BR-116. Atualmente, há um único acesso próximo ao viaduto. A pista lateral é interrompida por um arroio.

O objetivo é construir uma ponte sobre o arroio, o que possibilitará que motoristas deixem a pista central antes. A conclusão deve ocorrer em 2026.

Ainda não começou

Trincheira na Rua Domingos Martins, em Canoas

Entre as obras previstas no projeto, apenas uma ainda não começou. Trata-se de uma passagem pela rua Domingos Martins por baixo da BR-116, atravessando a região central do município. Ainda não há previsão para o início das obras.

Conforme o Dnit, será um trabalho conjunto com a prefeitura de Canoas. O Executivo municipal entrará com contrapartida. Por parte do órgão federal, o projeto já está feito e a empresa contratada. Restariam algumas definições a serem feitas pela prefeitura.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura e ainda não obteve retorno.

Fora do contrato

O Dnit ainda busca acrescentar obras que não constam no contrato atual. Uma delas é o aumento da altura da ponte antiga sobre o Rio do Sinos, em São Leopoldo, e sobre o Rio Gravataí, entre Canoas e Porto Alegre. Os projetos começaram a ser pensados após a enchente, para evitar novos alagamentos e interdições. Havia a expectativa de serem incluídos no cronograma atual, o que ainda não ocorreu.

— É um projeto que requer um bom tempo de desenvolvimento, levantamentos. Está em fase de análise e, após aprovação, a gente vai verificar junto à Procuradoria se é possível ou não a inclusão dele. Se não for possível, a gente vai fazer uma contratação específica dessas obras. Se for possível, naturalmente esse contrato (das obras atuais) vai ir um pouco mais para frente para essas atividades — explica o superintendente do Dnit.

Outra obra importante na BR-116 engloba o segmento Novo Hamburgo-Dois Irmãos, de pista simples. O projeto que vai determinar os trabalhos necessários ainda não foi elaborado. A expectativa é de lançar o edital para contratar a empresa ainda neste ano e iniciar a elaboração do projeto ano que vem.

Sobre o projeto

O projeto de obras tem como principal empresa o consórcio formado por EPC, Sogel, Mac e Iguatemi. O contrato foi assinado em dezembro de 2019. Já a licitação foi iniciada em 2014.

Este é um contrato de R$ 577,8 milhões, que prevê uma série de obras em 38,5 quilômetros e tem prazo de vigência de três anos.