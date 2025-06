Obra que impacta trânsito na chegada a Porto Alegre passará por nova etapa a partir de segunda-feira

A alteração está prevista pra ocorrer a partir das 10h . A obra na rampa ocorrem há duas semanas. As intervenções se iniciaram no dia 16. Trata-se de uma manutenção nas juntas de dilatação da estrutura.

Desde então, a chegada na região central de Porto Alegre tem registrado um congestionamento acima do normal ao longo de todo dia pela Castelo Branco. As rotas alternativas, como a Avenida Farrapos e a Rua Voluntários da Pátria também estão com fluxo mais acentuado.

Na prática, a mudança dos bloqueios não irá mudar o cenário do trânsito. Se a nova etapa for feita no mesmo ritmo da atual, o trecho poderá ser liberado em até duas semanas, abaixo do prazo estimado de 45 dias.