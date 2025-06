Mudança na CNH prevê exame toxicológico mais rígido, gratuidade e transferência online; entenda

Proposta aprovada no Congresso também determina o custeio da carteira de habilitação de pessoas de baixa renda, por meio da carteira social.

O Congresso Nacional aprovou nesta semana um projeto que prevê mudanças para os motoristas de todo o país. Entre outras medidas, o texto amplia para todas as categorias da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a obrigação de exame toxicológico para obtenção do primeiro documento.

Atualmente, a exigência é somente para os condutores de categorias C, D e E, seja na primeira habilitação ou nas renovações. Agora, a obrigatoriedade de exame toxicológico para primeira habilitação também abrangerá as categorias A e B.

O texto aguarda a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pode ter mudanças em sua versão final.

CNH gratuita

O projeto aprovado, de autoria do deputado José Guimarães (PT-CE), também prevê a destinação dos recursos obtidos com as multas de trânsito para garantir a gratuidade da formação para a habilitação de condutores de baixa renda.