Motorista envolvido em acidente em que familiares de Mano Menezes morreram tem alta da UTI

Veículo saiu da pista e capotou. Eduarda Cerqueira / Jornal A Platéria

O motorista do carro envolvido no acidente que vitimou os enteados da filha do treinador do Grêmio, Mano Menezes, ganhou alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), segundo a Santa Casa de Santana do Livramento. O homem não teve a identidade divulgada e deve ser encaminhado para um leito comum.

Maria Sophia Dumoncel, 16 anos, e Arthur Dumoncel, de nove, morreram no acidente na BR-293 na última sexta-feira (16). O sepultamento ocorreu no domingo (18), em Santa Maria, na Região Central do RS. A terceira vítima é o psicólogo Maurício Moraes, 42 anos.

Um jovem de 23 anos, irmão do motorista e também passageiro no veículo, segue em estado grave, coma induzido e respirando com ventilação mecânica.

O acidente

O carro em que Maria Sophia e Arthur estavam saiu da pista e capotou na BR-293, em Santana do Livramento, na sexta-feira (16). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 303 da rodovia.

O carro tinha placas de Dom Pedrito e trafegava no sentido de Santa Maria. Os irmãos morreram no local, conforme os agentes.