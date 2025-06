Manifestações de produtores rurais seguem em rodovias gaúchas; veja pontos com bloqueio

Manifestantes interromperam o trânsito na RS-153, em Tio Hugo, nesta sexta-feira. Jean Pimentel / Agencia RBS

Em busca de soluções mais incisivas para o alto endividamento no setor após uma sucessão de problemas climáticos, agricultores seguem realizando manifestações em rodovias do Rio Grande do Sul neste sábado (31).

No fim da tarde, eram pelo menos 10 pontos de mobilização, que vão desde bloqueio parcial de pista até concentração às margens ou entrega de panfletos. No fim da manhã, eram 14 pontos.

Até as 17h deste sábado, as autoridades de trânsito informavam ao menos seis interdições com sistema de pare e siga — cinco em vias federais e uma em rodovia estadual.

A maior parte dos pontos com manifestação é registrada em rodovias federais, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). Nas vias sob fiscalização da PRF, há concentração em trechos das BRs 116, 158, 285, 287, 290 e 392. No Estado, a reportagem apurou bloqueio parcial na RS-149, em trecho entre Faxinal do Soturno e Nova Palma.

Lucas Scheffer, um dos agricultores participantes da mobilização, afirma que o ato deve seguir nos próximos dias, até que o projeto de securitização seja aprovado. A proposta inicial do setor, já rejeitada pelo governo federal, pleiteava o prazo de 20 anos para os pagamentos em aberto, considerando todas as dívidas de custeio, de investimento e de cooperativas e cerealistas.

Bloqueios parciais

Rodovias federais

BR-290

Km 210, em Pantano Grande. Bloqueio parcial com pare a siga a cada 15 minutos

com pare a siga a cada 15 minutos Km 422, em Rosário do Sul. Bloqueio parcial com sistema de pare e siga a cada 15 minutos no trecho.

com sistema de pare e siga a cada 15 minutos no trecho. Km 482, em Rosário do Sul. Interdição parcial com sistema de pare e siga a cada 10 minutos.

com sistema de pare e siga a cada 10 minutos. Km 393, em Santa Margarida do Sul. Manifestantes bloqueiam o trânsito de cinco em cinco minutos

BR-392

Km 297, em São Sepé — Bloqueio parcial de cinco a 10 minutos.

Rodovias estaduais

RS-149

Km 148, entre Faxinal do Soturno e Nova Palma. Manifestantes ocupam a pista, no sistema pare e siga.

Concentração e panfletagem

Rodovias federais

BR-116

Km 337, em Tapes — sem interdição, apenas presença de manifestantes no trecho

BR-158

Km 191, em Cruz Alta — mobilização de agricultores, sem interdição de pista

BR-287

Km 282, em São Pedro do Sul — sem interdição de trecho da rodovia , apenas realização de panfletagem no local

, apenas realização de panfletagem no local Km 402, em Santiago — sem interdição, apenas panfletagem

As reivindicações

Os produtores rurais buscam alternativas para o alto endividamento no setor, agravado pelos impactos climáticos nas últimas safras, principalmente nos períodos de estiagem e enchente.

Desde 2018, o Estado passou por cinco secas e duas enchentes, a maior delas em 2024, atingindo 90% do território gaúcho.

Os pedidos