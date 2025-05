Homem morre em acidente na RS-287, em Venâncio Aires

Um homem de 59 anos morreu em um acidente na RS-287 em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, na noite de quarta-feira (21). O nome dele não foi divulgado.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h, na altura do km 69, no trecho do distrito de Mariante. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a vítima seguia em uma motocicleta que estava atrás de uma carroça, no sentido Capital-Interior.