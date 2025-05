Homem morre e três pessoas ficam feridas após acidente em Taquara 

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas em um acidente na noite deste domingo (18) na RS-239, em Taquara, no Vale do Paranhana.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, um Fiat Uno que se deslocava no sentido Rolante a Taquara colidiu frontalmente com uma van após invadir a pista contrária na altura do quilômetro 54 da rodovia.