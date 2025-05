Homem morre após ser atropelado na RS-240, em São Leopoldo

Um homem morreu após ser atropelado por um carro na RS-240, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, na manhã deste sábado (17). Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o acidente foi registrado por volta das 5h30min, no km 5 da rodovia, na saída de Portão em direção a São Leopoldo.