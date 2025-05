"Educados e sorridentes": quem eram os irmãos que morreram em acidente na BR-293, em Santana do Livramento

Criança e adolescente são filhos de Álvaro Dumoncel, marido de Camila Menezes, filha do treinador Mano Menezes. Instagram / Reprodução

Alegres, sorridentes, educados e amigos. Essas são algumas das principais características atribuídas por pessoas próximas a Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, 9, que morreram em um acidente de trânsito na BR-293, em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, na tarde de sexta-feira (16). A criança e a adolescente são filhos de Álvaro Dumoncel, marido de Camila Menezes, única filha do treinador Mano Menezes.

Nem ela, nem o companheiro estavam no veículo de terceiros. Maurício Moraes, 42 anos, psicólogo da prefeitura de Dom Pedrito, também morreu no acidente que vitimou os irmãos.

As crianças moravam em Dom Pedrito, segundo o vizinho Rodrigo Alves Vieira. O empresário é proprietário do Spin Tênis Clube, centro esportivo que tinha Arthur como um dos alunos.

Morador do mesmo prédio onde o menino e a adolescente residiam com a mãe, Vieira afirma que costumava encontrar eles nos corredores, trocar conversas e dar eventuais caronas para a escola. Ele afirma que ambos serão lembrados pela educação e carisma:

— As crianças eram uns anjos, sabe? Tanto um quanto o outro, a educação deles, eram muito queridos. Então é uma perda para nós, principalmente para os pais, para a família, né? É um questionamento que a gente faz. Por quê? Por que uma tragédia tão grande dessas? — questiona Vieira.

O professor de tênis de Arthur, Edilson Chaves, ou "Tio Juju" como chamam as crianças, recebeu a notícia na manhã deste sábado.

— Fiquei quase uma hora parado no mesmo lugar, em choque. O Arthur era um guri sensacional. Conversador, me contava como tinha sido os finais de semana na Campanha com a mãe e a Sophia, me contava que tinha pescado no rio e que tínhamos que marcar de ir juntos antes que chegasse o inverno.

Chaves disse que, nesse momento de muita dor, não tem palavras para descrever o que está sentindo.

— Não entendo e nunca vou entender como é a vida, mas tenho um pensamento sobre a partida. Deus escolhe a dedo algumas das melhores pessoas do mundo para o “time” dele de vez em quando, e dessa vez precisava do meu amigo Arthur — completou o professor.

A morte dos irmãos gerou comoção em grupos e entidades nas redes sociais. Com o pai atuando no ramo de administração no setor do agronegócio e também como jurado da raça Crioula, os dois costumavam marcar presença em eventos da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC). A entidade emitiu uma nota de pesar, lamentando a morte e sentimentos aos familiares.

A Escola Nossa Senhora do Horto, de Dom Pedrito, também prestou condolências à família, destacando que Sophia e Arthur eram "luz entre nós — com sorrisos generosos, corações puros e uma presença que deixará saudade eterna". Outras entidades ligadas ao agronegócio também manifestaram pesar.

O Grêmio emitiu comunicado lamentando a morte dos jovens. Além disso, o clube também liberou o treinador Mano Menezes para retornar ao Rio Grande do Sul e não estar presente na partida contra o São Paulo, na noite deste sábado (17), no Morumbi. A equipe será comandada pelo auxiliar Sidinei Lobo.

O sepultamento de Arthur e Maria Sophia será neste domingo (18), a partir das 15h, no Cemitério Santa Rita, em Santa Maria.

O acidente

O veículo em que estavam as vítimas era um Honda CRV, com placas de Dom Pedrito. O carro saiu da pista e capotou no km 303 da rodovia, por volta das 15h30min. Segundo a PRF, o carro se deslocava em direção a Santa Maria.

Arthur e Maria Sophia Dumoncel morreram no local do acidente. Eles estavam no banco traseiro do veículo, que transportava outras três pessoas em uma viagem que seria realizada via transporte por uma plataforma de viagens, segundo informações preliminares repassadas pela delegada Giovana Muller, da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Santana do Livramento.

O motorista e o carona do banco da frente, que são irmãos, sobreviveram e foram encaminhados ao hospital. Um outro homem, de 42 anos, que também estava no banco traseiro, morreu durante atendimento médico.

Nota de pesar do Grêmio:

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público neste momento de luto oferecer suas condolências ao técnico Mano Menezes, sua esposa Maria Inês, sua filha Camilla Menezes, o genro Álvaro Dumoncel e demais familiares pelo falecimento de Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, em um acidente de trânsito ocorrido na última sexta-feira. O Clube estende solidariedade à mãe de Maria Sophia e Arthur, Mirela Gomez da Costa.

As duas vítimas são filhas do genro do treinador gremista. Um homem de 42 anos também faleceu no acidente.

Mano Menezes retorna a Porto Alegre nesta tarde para estar próximo à família. O auxiliar técnico Sidnei Lobo comanda a equipe no jogo da noite, contra o São Paulo, e o auxiliar James Freitas está a caminho de São Paulo para compor a comissão técnica."

Nota de pesar da ABCC:

"É com um imenso pesar e grande tristeza que a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) comunica o falecimento de Maria Sophia da Costa Dumoncel (16 anos) e Arthur da Costa Dumoncel (9 anos), tragicamente ocorrido nesta sexta-feira, 16 de maio, em um acidente de trânsito. Ambos são filhos de Mirela Gomez da Costa, família de associados do Cavalo Crioulo, e de Álvaro Dumoncel, também criador e jurado da raça Crioula.

O velório será realizado no município de Dom Pedrito/RS, a partir das 15h deste sábado (17). No domingo (18), saída de Dom Pedrito às 10h, com a previsão de chegada às 14h no Cemitério Santa Rita, em Santa Maria/RS, onde às 15h ocorre um momento de oração e às 16h o sepultamento.

A ABCCC, em nome de toda a sua diretoria, colaboradores e sócios, expressa seus sinceros sentimentos e envia condolências aos pais e à toda a família dos jovens neste triste e difícil momento de perda."

Nota da Escola Nossa Senhora do Horto:

"Com imenso pesar e profunda tristeza, a nossa Escola comunica o falecimento dos queridos estudantes Arthur da Costa Dumoncel e Maria Sophia da Costa Dumoncel.

Neste momento de dor, unimo-nos em oração e solidariedade à família, amigos e toda a nossa comunidade escolar.

Sophia e Arthur eram luz entre nós — com sorrisos generosos, corações puros e uma presença que deixará saudade eterna.

Confiamos na promessa da vida eterna e no acolhimento amoroso de Deus Pai. Que Maria, Mãe Consoladora, envolva a todos com seu manto de ternura e fortaleça os corações entristecidos.

Hoje, nossos anjos retornam à Casa do Pai. Que encontrem paz, e que a lembrança do amor que espalharam permaneça viva entre nós.

Que a memória da Sophia e do Arthur permaneça viva em nossos corações e que encontremos forças na união e na fé."

Nota de pesar da Associação Brasileira de Angus:

"A Associação Brasileira de Angus e Ultrablack lamenta profundamente o falecimento de Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9 anos, filhos do estimado conselheiro da entidade, Álvaro Dumoncel. Ambos foram vítimas de um trágico acidente de trânsito ocorrido nesta última sexta-feira (16), em Sant’Ana do Livramento.