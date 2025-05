Colisão frontal Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Duas pessoas morrem em acidente entre moto e caminhão na RS-030, em Santo Antônio da Patrulha

Vítimas, que chegaram a ser socorridas com vida, morreram durante o atendimento no hospital; motorista do caminhão não se feriu