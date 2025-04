Veículo com mais de R$ 63 mil em dívidas é flagrado durante blitz da EPTC

Operação abordou, ao todo, 36 veículos. Desses, 33 foram autuados e oito recolhidos. Gustavo Garbino / PMPA

Durante uma blitz realizada na manhã desta quarta-feira (9) na rua Leopoldo Bier, no bairro Azenha, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) retirou de circulação um Fiat Uno com R$ 63.195,52 em dívidas.

O valor corresponde a 97 multas, além do licenciamento vencido, uma infração com vencimento próximo e duas em prazo de contestação. Na mesma ação, um ciclomotor também foi flagrado com débitos acumulados no valor de R$ 38.040,40, totalizando 71 multas — sendo 63 delas já vencidas.

A operação foi realizada em parceria com a Delegacia de Trânsito da Polícia Civil (DPTRAN) e abordou, ao todo, 36 veículos. Desses, 33 foram autuados e oito recolhidos. Quatro condutores estavam sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e seis Certificados de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) foram recolhidos.

Já no período da tarde, uma motoneta foi identificada com a placa adulterada durante blitz na Estrada Costa Gama, na Zona Sul da cidade, configurando crime de trânsito. O condutor foi detido no local e encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia Civil pelos agentes do 21º BPM, que prestavam apoio à operação.