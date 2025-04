Quatro vítimas do acidente com ônibus em Imigrante atendidas em Teutônia já receberam alta

Feridos no acidente foram encaminhados a hospitais da região.

— Eles estão aqui no hospital ainda, numa salinha que montamos pra receber as famílias, porque elas estão vindo de Santa Maria — declarou diretor-técnico da instituição, Guilherme Vogt, em entrevista ao programa Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha.

— O problema deles são fraturas, e, como se trata de um acidente com uma cinemática grave, muitos casos precisam ser observados — explicou.

Vítimas entre 24 e 64 anos

O hospital recebeu vítimas com idades entre 24 e 64 anos, sendo 16 mulheres e dois homens. Um dos casos mais graves envolveu uma paciente com fratura exposta , que precisou passar por cirurgia de urgência.

Vogt destacou que o Hospital Ouro Branco é uma instituição de média complexidade, mas que conta com estrutura e equipe preparada para atender casos de trauma devido à localização próxima a rodovias movimentadas.

— Temos equipe traumatológica e cirúrgica, porque aqui recebemos muitos casos vindos das rodovias. Estávamos preparados pra esse tipo de acidente, embora não nessa magnitude. As rodovias da região são perigosas e frequentemente registram traumas — pontuou.

O acidente

O acidente ocorreu por volta das 11h15min desta sexta-feira, quando um ônibus que transportava estudantes da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) saiu da pista e tombou em um declive na Estrada Acesso Rota do Sol, em Imigrante, no Vale do Taquari.