Quatro pessoas morrem nas estradas gaúchas no domingo

Uma motorista de 25 anos morreu no Noroeste após sair da pista, capotar e colidir contra árvores. PRF / Divulgação

Pelo menos quatro pessoas morreram em acidentes de trânsito neste domingo (13) no Rio Grande do Sul. Os casos aconteceram em diferentes regiões do Estado.

Em Vacaria, na Serra, um homem de 54 anos morreu atropelado no km 105 da BR-285, por volta das 20h30min. Ele foi identificado como Laercio Margarefo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pessoa que dirigia o veículo não parou para prestar socorro.

Na BR-470, em São José do Sul, no Vale do Taquari, um motociclista caiu da moto no km 273. Ele morreu no local.

Em Guarani das Missões, na BR-392, um Fiat Palio saiu da pista no km 654. O veículo desceu o barranco, capotou e colidiu contra árvores. A motorista de 25 anos não resistiu e morreu na pista.

Já na RS-324, no trevo de acesso a Nicolau Vergueiro, no norte do Estado, um carro entrou na rodovia e cortou a frente de uma motocicleta que transitava no sentido Marau-Passo Fundo. O condutor da moto morreu no local e o passageiro está em estado grave.