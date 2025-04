Trecho onde carreta explodiu na BR-101, em Santa Catarina, é bloqueado por causa da chuva

Devido às fortes chuvas que atingem Santa Catarina nas últimas 24 horas, a Arteris Litoral Sul anunciou o bloqueio preventivo da BR-101 , em ambos os sentidos, na região do Morro dos Cavalos , em Palhoça. O trecho é o mesmo onde carreta tombou e explodiu no último domingo (6), provocando bloqueio de 16 horas.

O bloqueio teve início às 21h desta quinta-feira (10). No sentido sul, em direção a Porto Alegre, o tráfego está interrompido no km 229. Já no sentido norte, em direção a Curitiba, o bloqueio ocorre no km 236.