Sobe para oito o número de vítimas do acidente com ônibus da UFSM hospitalizadas

Subiu para oito o número de pessoas hospitalizadas após ficarem feridas no acidente com ônibus ocorrido na sexta-feira (4), em Imigrante, no Vale do Taquari. Duas vítimas que tiveram alta voltaram a procurar atendimento médico no sábado (5).

O acidente deixou 26 feridos, além de sete mortos com idades entre 21 e 71 anos. O veículo levava estudantes do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) a um cactário em Imigrante, no Vale do Taquari.

Três pacientes seguem sendo atendidos no Hospital Bruno Born, em Lajeado, sendo um homem e duas mulheres. O homem está em estado grave, mas se mantendo estável, conforme a casa de saúde.

Uma das mulheres, que tinha quadro considerado grave até sábado (5), apresentou melhora ao longo deste domingo. Ela inspira cuidados, mas situação já não é considerada grave. A outra paciente também está estável.

Transferências

A maior parte dos 26 feridos foi encaminhada ao Hospital Ouro Branco, na cidade de Teutônia. No sábado, a instituição informou que três pacientes receberam alta ao longo do dia. Uma mulher também foi transferida para o Hospital de Caridade de Santa Maria, conhecido como Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Ela segue no local, recebendo cuidados médicos neste domingo. Dessa forma, não há mais nenhum ferido do acidente em Teutônia.

O Hospital de Caridade de Santa Maria também recebeu no sábado (5) uma paciente, de 33 anos, que estava internada em Lajeado. Ela apresenta saúde estável.

Três pacientes foram recebidos pelo Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) neste final de semana. No sábado, uma mulher que estava sendo atendida no Hospital de Estrela foi encaminhada ao HUSM a pedido da família. Ela segue estável, mas ainda em observação.

Entradas

Duas vítimas do acidente deram entrada no Hospital Universitário no sábado (5), após receberem alta de hospitais do Vale do Taquari. Ambas são mulheres e apresentam quadro estável. Elas estão aguardando procedimentos médicos, conforme informou o hospital neste domingo.