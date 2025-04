Polícia investiga quem era o motorista de Mercedes envolvida em acidente com morte de uma motociclista na BR-116

A Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente que acabou com a morte de uma motociclista de 43 anos, na BR-116, em Estância Velha, no Vale do Sinos. Um veículo Mercedes colidiu frontalmente contra a moto conduzida pela vítima, na madrugada de sexta-feira (18). Uma mulher, de 44 anos, inicialmente apontada como passageira do carro afirma que estava ao volante no momento da colisão. Agora, a investigação tenta esclarecer quem realmente estava conduzindo a Mercedes no momento da colisão.